Mondiali di Danza: il Comune di Petrosino da un contributo all’atleta paralimpica Giusy Barraco

Il Comune di Petrosino ha concesso un contributo economico all’atleta Giusy Barraco per la sua partecipazione ai Kosice 2025 Para Dance Sport World Championships, in programma in Slovacchia dal 21 al 23 novembre 2025. Lo scorso settembre, il sindaco Giacomo Anastasi e il Presidente del Consiglio comunale Aldo Caradonna hanno accolto in Municipio l’atleta paralimpica e il ballerino Giovanni Paladino, celebrando l’atleta come un vero orgoglio sportivo della città. Giusy, recentemente qualificata ai Campionati Mondiali di Danza Paralimpica, arriva a questa importante competizione dopo aver ottenuto risultati di rilievo al campionato internazionale appena concluso a Oristano. Barraco fa parte della Nazionale Italiana di Danza Paralimpica dal febbraio 2025 e si dedica a questa disciplina da soli quattro anni, dopo aver iniziato il suo percorso presso la scuola Dancing for a Dream. Prima di approdare alla danza paralimpica, Giusy si era distinta nel nuoto, conquistando numerosi titoli a livello nazionale e internazionale. “Giusy rappresenta con la sua determinazione un esempio per tanti giovani. A lei va il nostro più sincero augurio per i Mondiali” avevano fatto sapere dal Comune. Con questo sostegno, Petrosino conferma il suo impegno nel valorizzare i talenti locali e nel promuovere lo sport come strumento di inclusione, passione e crescita personale.