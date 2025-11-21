Maltempo nel trapanese, treni fermi e sbarre aperte a Mazara del Vallo. VIDEO

La Provincia di Trapani è nella morsa del freddo e del maltempo a causa dell’allerta meteo arancione e c’è preoccupazione per alcuni punti sensibili. Tra questi la viabilità. Ieri sera una tromba d’aria si è abbattuta in zona via Salemi a Mazara del Vallo, con alcuni danni. Stamattina invece, in zona Miragliano, un treno si è fermato poco prima di attraversare un passaggio a livello con le sbarre aperte. Non si sa cosa ci sia come base del disservizio, ma questo ha provocato alcuni ritardi su tutta la linea, con gli altri treni in circolazione che sono transitati a velocità moderata in tutti gli altri passaggi a livelli fino a Marsala, suonando ad ogni tappa. Che il maltempo sia stata la causa è probabile.

