Fidapa: a Marsala celebrati 25 anni di attività con passaggio di consegne

Una giornata densa di emozione e significato quella del 16 novembre al Dome di Marsala, dove la FIDAPA BPW Italy – Sezione di Marsala ha celebrato i suoi 25 anni di attività, un traguardo che racconta un percorso lungo e appassionato a favore dei diritti delle donne, della cultura di genere, della salute e delle pari opportunità. A ripercorrere la storia della sezione sono state Anna Caliò, Antonella Genna e Mariella Marino, custodi della memoria associativa, che hanno ricordato la nascita del sodalizio a Marsala e il contesto in cui è cresciuto e si è consolidato negli anni. La loro testimonianza ha restituito l’immagine di un’associazione che, con costanza e visione, ha saputo diventare punto di riferimento culturale e sociale per la città.

La ricorrenza è stata arricchita dalla presenza della Presidente Distrettuale Ina Di Figlia e della Segretaria Nazionale – già Presidente Distrettuale – Letizia Bonanno, che con il loro intervento hanno sottolineato il valore del traguardo raggiunto dalla sezione marsalese. Un momento particolarmente sentito è stato il riconoscimento delle Presidenti che dal 1999 ad oggi hanno guidato la sezione: Anna Caliò, Antonella Genna, Maria Pia Pellegrino, Sandra Sorrentino, Giovanna Saladino, Venera Anna Pace, Irina De Vita, Rita Canino, Rosanna Gerardi e, da quest’anno, Rossella Pace. Un lungo cammino costruito da donne che, con dedizione, hanno contribuito alla crescita dell’associazione e alla diffusione dei suoi valori.

Nella stessa giornata, ricca di significato simbolico, si è svolto anche il passaggio ufficiale delle consegne tra il direttivo uscente e quello entrante. La Past Presidente Rosanna Gerardi ha affidato la guida della sezione alla nuova Presidente Rossella Pace, che ha pronunciato parole colme di gratitudine e visione: “Un passaggio di consegne pieno di emozioni, sorrisi e gratitudine. Mi sono sentita accolta, sostenuta e circondata dall’energia di donne straordinarie. FIDAPA non è solo un’associazione. È una squadra. Una comunità che crede, costruisce e sostiene. Il mio impegno? Camminare insieme a voi. Valorizzare ogni storia, ogni talento, ogni donna della nostra sezione. Perché da sole possiamo fare tanto… ma insieme possiamo cambiare il futuro“. Con questo spirito si apre un nuovo biennio, fondato sulla continuità e sulla volontà di guardare avanti con determinazione e unità.

Il Nuovo Direttivo è composto da:

Presidente: Rossella Pace

Vice Presidente: Maria Rita Carnevale

Past President: Rosa Anna Gerardi

Tesoriera: Vitalba Marino

Segretaria: Federica Meo

Rappresentante Young: Marika Pollari

Marika Pollari Segretaria Esecutiva: Rita Canino

Il 25º anniversario della sezione e il rinnovamento del direttivo rappresentano due momenti che si intrecciano e si rafforzano reciprocamente: la celebrazione della storia e la promessa del futuro. Un futuro che la FIDAPA di Marsala si prepara a costruire, ancora una volta, insieme.