Marsala, arrestato un 34enne per diversi reati commessi nel territotio. I dettagli

I Carabinieri della Compagnia di Marsala, in applicazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Marsala, hanno rintracciato e tratto in arresto un cittadino tunisino 34enne.

Il provvedimento cautelare è scaturito dalle risultanze di una attività d’indagine condotta dai Carabinieri della locale Stazione e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, eseguita a seguito di una reiterata serie di reati commessi a Marsala e che ha portato a contestare all’uomo la commissione di:

Nel dettaglio quali sono le azioni che hanno portato l’extracomunitario in carcere

2 furti aggravati, per aver asportato oggetti da altrettante autovetture in sosta dopo averne infranto il finestrino;

2 rapine aggravate per aver usato violenza e minaccia al fine di assicurarsi il provento di altrettanti furti su autovettura;

diversi episodi di ricettazione;

un prelievo fraudolento mediante l’utilizzo di una carta post pay provento di furto.

I militari dell’Arma, tramite una minuziosa analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza del centro urbano e l’escussione di persone informate sui fatti, sono riuscite ad identificare il 34enne presunto autore dei reati a lui contestati, tutti commessi nel centro di Marsala tra il mese di luglio e ottobre 2025.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Trapani e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.