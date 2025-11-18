“Criminalità, povertà, precarietà: la Provincia Trapani non decolla”, Cisl lancia l’allarme

La Provincia di Trapani è 91ª su 107 comuni capoluogo nella classifica sulla qualità della vita stilata da Italia Oggi. “Meglio di altre città siciliane, ma non basta per migliorare la vita dei suoi cittadini, bisogna unire le forze affinché il territorio trapanese possa sfruttare al massimo le sue tante potenzialità e giungere alla svolta economica e sociale”. Lo afferma la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami, commentando la classifica stilata da Italia Oggi. “La criminalità diffusa, la scarsa percezione della sicurezza, l’occupazione che non riesce a fare il salto di qualità, nonostante la vivacità delle piccole e medie imprese del territorio, la mancata valorizzazione delle grandi potenzialità delle sue risorse naturali, la crescente povertà di molte famiglie, di fronte alla quale non esistono adeguate politiche sociali, sono tutti nodi da affrontare”.

Badami aggiunge: “E’ necessario investire in una rete infrastrutturale e di trasporti moderna ed integrata per garantire una connettività efficiente e dare slancio al turismo del territorio; serve un piano industriale che includa incentivi per le imprese che adottano pratiche ecologiche e investono in tecnologie pulite e che creano occupazione soprattutto per i nostri giovani”. La segretaria generale della Cisl Palermo Trapani conclude: “Bene l’impegno mostrato dall’amministrazione comunale del capoluogo sul fronte dei progetti del Pnrr, ma bisogna fare di più, perché finché nel territorio, il 28% della forza lavoro vive situazioni di precarietà economica, Trapani non potrà rinascere come merita”.