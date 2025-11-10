Tari 2025, a Marsala al via ai pagamenti della tassa sui rifiuti

Il settore Finanze e Tributi del Comune di Marsala si mette in moto per riscuotere la Tassa sui rifiuti. Lo scorso mese di settembre, la ditta privata incaricata della distribuzione degli Avvisi TARI 2025 ha recapitato i modelli di pagamento presso i domicili dei contribuenti. Quanti non l’avessero ancora ricevuti, possono richiederne copia:

– inviando una mail a protocollogenerale@comune.marsala.tp.it, indicando il Codice Fiscale dell’intestatario del tributo Tari (gli F24 saranno inoltrati all’indirizzo di provenienza);

– richiedendo direttamente i modelli intestati allo sportello TARI (ingresso n. 8) o all’URP (ingresso n.6), ubicati nel Palazzo comunale di via Garibaldi.

La mancata ricezione dell’Avviso TARI 2025 non esonera dal pagamento della Tassa Rifiuti.