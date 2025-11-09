Un Comune più vicino ai cittadini. È questo l’obiettivo dichiarato dell’amministrazione comunale di Mazara del Vallo, che ha approvato il nuovo regolamento per l’istituzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), passo decisivo verso un modello di comunicazione amministrativa più accessibile e digitale. La Giunta municipale, con deliberazione n. 156/2025, ha definito i capisaldi del servizio, previsto dall’art. 6 della legge 150/2000 — la legge quadro sulla comunicazione pubblica — che individua l’URP come strumento di dialogo diretto tra cittadini e pubblica amministrazione. La sede fisica dell’URP sarà in via Carmine, in parte dei locali attualmente utilizzati dal Distretto della Pesca. Ma il servizio non si limiterà a un front office tradizionale: l’URP “viaggerà” anche sul web, grazie all’integrazione con la piattaforma Sportello al Cittadino. Quest’ultima, già realizzata nell’ambito dei fondi di Agenda Urbana (circa 300mila euro, azione “Agenda Digitale” 2.2.1) per la digitalizzazione dei processi amministrativi, è stata ulteriormente potenziata grazie a un secondo finanziamento PNRR da circa 320mila euro (Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, decreto di approvazione n. 32-1/2022).

“Semplificazione, digitalizzazione e accessibilità: sono queste le parole chiave con cui l’Amministrazione ha avviato il processo di istituzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico” ha dichiarato l’assessore all’Innovazione e Smart City, Gianfranco Casale. Secondo Casale, l’attivazione dell’URP rappresenta un cambiamento sostanziale nel modo in cui il Comune saprà interfacciarsi con la cittadinanza. “L’URP è un servizio pratico e innovativo che permetterà alle cittadine e ai cittadini di accorciare le distanze con il Comune, abbattendo gli ostacoli che la burocrazia spesso pone davanti ai bisogni delle persone che abitano la città” spiega. “Con l’URP – aggiunge ancora Casale – abbiamo l’obiettivo di creare un’interfaccia fisica e digitale per un accesso diretto agli innumerevoli servizi che il Comune fornisce, ponendo al centro il benessere sia degli utenti che del personale, spesso sollecitato da istanze provenienti da troppi canali, a volte anche obsoleti”.

Oltre alla parte regolamentare, l’Amministrazione ha già avviato incontri di coordinamento tra i vari settori comunali, con l’obiettivo di definire in modo organico i flussi informativi e le competenze interne. È stato inoltre organizzato un corso di formazione specifico per il personale, utile ad aggiornare gli operatori sugli aspetti normativi e organizzativi dell’URP, così da garantire un servizio efficiente fin dai primi giorni di apertura. A dirigere e coordinare l’Ufficio sarà la funzionaria comunale Angela Curia, del 1° Settore, che avrà il compito di assicurare il corretto funzionamento del nuovo servizio e di mantenere un dialogo costante con i diversi uffici dell’Ente. L’apertura ufficiale è prevista nelle prossime settimane, con successiva comunicazione dei giorni e orari di ricevimento al pubblico. Un passo che punta dunque a rafforzare la trasparenza, la partecipazione e la fiducia tra cittadini e istituzioni, con la tecnologia e la semplificazione amministrativa che fungeranno da ingredienti principali.