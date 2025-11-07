Liberi Marsala: “Il movimento sostiene il secondo mandato di Massimo Grillo”

“Negli ultimi mesi abbiamo seguito con attenzione e rispetto le interlocuzioni messe in campo dai coordinamenti e dalle segreterie dei partiti del centrodestra. Lavori che, nonostante l’impegno degli attori coinvolti, non hanno ad oggi prodotto una proposta unitaria, una sintesi politico-programmatica da offrire ai cittadini. Considerato l’approssimarsi della finestra elettorale e il momento di slancio amministrativo vissuto dalla città, riteniamo non più rinviabile che si assuma, senza ulteriori esitazioni, una decisione che sia definitiva, chiara e condivisa”. A dichiararlo sono Salvatore Agate, Ignazio Bilardello, Gaspare Di Girolamo, Ivan Gerardi, Donatella Ingardia, Giuseppe Lombardo, Cipriano Sciacca e Giacomo Tumbarello, a nome del Movimento Liberi e dei gruppi civici che sostengono il sindaco Massimo Grillo.

“Grillo disponibile a spendersi per un secondo mandato”

“Il sindaco Grillo – proseguono – ha annunciato già alcuni mesi addietro la propria disponibilità a spendersi per un secondo mandato e, fin dalla fase di maturazione di questa scelta, gli assessori Ivan Gerardi, Gaspare Di Girolamo e Giuseppe Lombardo sono al suo fianco e stanno lavorando all’allestimento di due liste per il rinnovo del Consiglio comunale in vista della competizione elettorale. Insieme a loro, il Movimento Liberi, che si presenterà agli elettori con una propria lista, e il Movimento che fa capo a Cipriano Sciacca, anch’esso impegnato nella preparazione di una propria lista. In questi cinque anni – continuano – è stato avviato a Marsala un processo di trasformazione urbanistica, sociale e culturale, frutto di una visione chiara e di un impegno amministrativo costante, messo a terra con lo stile del Sindaco Grillo: serietà, sobrietà, assenza di clamori, polso fermo e voce pacata. I risultati sono oggi visibili e costituiscono solide fondamenta su cui continuare a costruire il futuro della nostra città, nella consapevolezza che il percorso intrapreso necessita di continuità per essere debitamente portato a compimento”.

“Noi con Grillo”

“Con determinazione e convinzione – affermano – ribadiamo dunque la nostra ferma volontà di sostenere la candidatura di Massimo Grillo a sindaco di Marsala e rivolgiamo un invito aperto e sincero ai partiti, ai movimenti e alle forze civiche che si riconoscono nei valori e negli ideali del centrodestra e nella tradizione democratica cittadina, affinché si possa sposare questo progetto amministrativo, evitando frammentazioni che non farebbero altro che indebolire il virtuoso percorso di sviluppo avviato nella nostra città. A tal fine – concludono – ci facciamo promotori, insieme al Sindaco Massimo Grillo, della convocazione di un incontro con i responsabili delle suddette forze politiche interessate per avviare un confronto costruttivo sugli aspetti programmatici e sul metodo che consentano di costruire una coalizione unita, affiatata, autorevole e credibile. Marsala merita continuità, stabilità, visione e responsabilità”.