La Marsala Volley sconfitto al tie break dall’Akademia Messina

Al Palazzetto dello Sport San Carlo di Marsala, è andata in scena la 6ª giornata del Campionato di serie A2 Tigotà Femminile Girone A. La Sigel Seap Marsala Volley si è arresa solo al tie break alla Gruppo Formula 3 Messina, che si impone con il punteggio di 2-3 (19/25, 25/17, 29/27, 21/25, 15/17), al termine di quasi tre ore di gioco ad alta intensità e dal forte sapore di derby siciliano. Le ragazze di Coach Giangrossi hanno lottato con determinazione e orgoglio, riuscendo a ribaltare una situazione di svantaggio e portandosi avanti nel computo dei set grazie a una buona reazione nel secondo e nel terzo parziale, vinto ai vantaggi con cuore e lucidità. Tuttavia, la maggiore continuità e concentrazione della formazione peloritana ha permesso alle ragazze di Coach Ferrara di riaprire la contesa e di avere la meglio nel tie break decisivo, con un finale al cardiopalma (15-17) che ha premiato il gioco corale e l’ottima concentrazione delle ospiti.

Nonostante la sconfitta, la prova delle lilybetane lascia intravedere segnali positivi di crescita, soprattutto nella capacità di reagire alle difficoltà e di mantenere un ritmo competitivo contro una delle squadre più organizzate del girone. Coach Giangrossi e il gruppo azzurro sono già proiettati al prossimo appuntamento, la sfida interna contro le federali del Club Italia, che rappresenta un crocevia fondamentale per ritrovare la strada della vittoria e rilanciare le proprie ambizioni in campionato. Sarà l’occasione per trasformare la delusione in energia positiva, per tornare a gioire davanti al proprio pubblico e per riscrivere una nuova pagina di riscatto sportivo.