Amministrative, anche i Liberali lavorano ad una “Alleanza degli Innovatori” per Marsala

“I Liberali non si rassegnano al declino della città di Marsala e sono convinti che senza una visione condivisa non si può invertire la rotta di una crisi che sembra irreversibile”. Inizia così una nota del Partito Liberale Italiano sezione di Marsala che lavorerà ad un progetto per la città constatando il fatto che “… le forze politiche sia di destra che di sinistra hanno determinato il declino di Marsala”. “Non ci rassegniamo nel vedere la città scivolare sempre più in basso e assistere inermi al suo declino economico, culturale, sociale e demografico che sono le cause per cui i nostri giovani sono costretti a cercare altrove la loro crescita professionale e umana – continuano -. Lavoreremo per costruire una “Alleanza degli Innovatori” per un governo cittadino in grado di invertire la rotta e di confrontarsi con le sfide che determinano il destino di questa città”.

“La funzione della politica è quella di progettare il futuro. Una politica che rinuncia alla sua funzione condanna la sua comunità ad un inesorabile declino. Invitiamo pertanto i cittadini, i gruppi sociali, le associazioni e tutti coloro che non hanno da difendere privilegi e sono liberi di battersi per il bene comune a sostenere e a partecipare alla nostra iniziativa. Ai partiti e ai movimenti politici tradizionali lanciamo la sfida del rinnovamento e li invitiamo a contribuire a realizzare una nuova alleanza fra cittadini e politica” continuano i liberali guidati, a livello nazionale, da Roberto Sorcinelli.