Violento nubifragio a Palermo, danni e disagi alla circolazione

PALERMO (ITALPRESS) – Un violento nubifragio si è abbattuto su Palermo, creando disagi alla circolazione stradale. Allagamenti e traffico in tilt in via Lanza di Scalea, in via dell’Olimpo, e nelle zone di Cardillo e Partanna Mondello. Allagato il sottopasso di via Leonardo da Vinci, dove l’acqua nel pomeriggio ha sfiorato i quaranta centimetri. Disagi sempre per allagamenti in via Notarbartolo, poco prima della rotonda, in via Imera, in corso dei Mille, via Oreto e via Messina Marine, ed in via Ugo La Malfa. Segnalati cartelloni pericolanti in via Pitrè e lungo viale della Regione Siciliana. Nel quartiere dell’Albergheria l’acqua ha invaso alcuni scantinati e negozi. Disagi anche in provincia, tra Villabate, Ficarazzi, Santa Flavia e Bagheria.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno svolto sul territorio del comune di Palermo più di 30 interventi legati principalmente agli allagamenti delle strade. Alcune persone sono rimaste intrappolate nelle loro auto in via Messina Marine, all’altezza dell’ospedale Buccheri La Ferla, e soccorse dal personale VVF. Interventi similari si sono resi necessari a Mondello e in viale Regione Siciliana.

– Foto Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).