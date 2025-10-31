Pulizia e decoro urbano, a Valderice grazie alle borse lavoro

Prosegue senza sosta a Valderice il piano di pulizie straordinarie e scerbatura programmato dall’amministrazione comunale, con interventi diffusi su tutto il territorio. L’obiettivo è chiaro: rimuovere la vegetazione infestante lungo i bordi stradali e nelle aree pubbliche, migliorando il decoro urbano e la sicurezza della viabilità. L’intervento, frutto di una programmazione condivisa, coinvolge la squadra comunale, un gruppo di operatori della Provincia regionale e diverse cittadine e cittadini inseriti nel progetto delle Borse Lavoro, seguiti dai Servizi Sociali del Comune.

“Si sta portando avanti un lavoro complessivo e ben coordinato – spiega il sindaco Francesco Stabile – grazie all’impegno congiunto della squadra comunale, degli operatori provinciali e dei partecipanti alle borse lavoro. Desidero ringraziarli tutti per la dedizione e la professionalità con cui stanno contribuendo a migliorare il nostro paese”. Il primo cittadino sottolinea anche il valore umano e sociale dell’iniziativa: “Queste persone stanno svolgendo un lavoro prezioso, che non solo rafforza l’efficacia degli interventi, ma rappresenta un bellissimo esempio di inclusione sociale e di partecipazione attiva alla vita della comunità. È la dimostrazione concreta che, quando si lavora insieme, i risultati arrivano”. L’Amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare, rispettando gli eventuali divieti di sosta temporanei istituiti nelle aree interessate, per permettere l’utilizzo dei mezzi meccanici e agevolare le operazioni di pulizia.



