La Lilybetana Scacchi ospita il primo torneo 960. L’Under 16 verso il Campionato Italiano

Una prima assoluta quella di domenica scorsa a Marsala quando la Lilybetana Scacchi ha ospitato, nei propri locali, il torneo 960 promosso dalla delegazione provinciale della FSI di Trapani, guidata da Domenico Buffa, in collaborazione con l’associazione marsalese. Si è trattato del primo torneo giocato in Sicilia con questa particolare formula caratterizzata dal fatto che la posizione iniziale dei pezzi non è quella classica, ma viene sorteggiata sul momento. Una nuova sfida dunque per gli atleti della provincia provenienti da quattro diversi circoli che si sono cimentati in sei turni di gioco, da 12 minuti + 3’’ d’incremento, capaci di mettere a dura prova strategie e abilità anche per i più esperti. Ad avere la meglio è stato il trapanese Giulio Fontana, seguito dai marsalesi Giuseppe Pellegrino e Dario Errera, rispettivamente al secondo e terzo posto. Il premio Over 50 è andato a Giacomo Bertino e quello femminile a Elisa Cammarata. Tanti i ragazzi dell Lilybetana partecipanti. Nella categoria Under 8 ha primeggiato il giovanissimo Samuele Fazio. Edoardo Fontana si è invece piazzato al primo posto fra gli Under 10. Sul podio dell’Under 12 Ilaria Canale. Il primo premio Under 14 è andato a Richard Slesarev, di Mazara, mentre l’Under 16 a Francesco Lembo, della Lilybetana Scacchi. Primo classificato nell’Under 18 invece Nicolò Licari, anche lui atleta dell’associazione ospitante. Il torneo è stato arbitrato da Giovanni Buffa. Tra pochi giorni infatti la squadra Under 16, composta da Simone Titone, Luigi Mancuso, Francesco Lembo e Lorenzo Montalto, capitanata da Antonino Meo, partirà per le finali nazionali del Campionato Italiano a Squadre che si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro dal 30 ottobre al 2 novembre.