Cinema Marsala: le proiezioni ad Don Bosco e al Golden

Nuova programmazione nelle sale cinematografiche di Marsala. Al Cine Don Bosco in programma “Io sono Rosa Ricci” alle ore 18 e alle ore 21. Di ritorno da una visita in carcere al fratello Ciro, Rosa Ricci e suo padre Don Salvatore si allontanano dall’Ipm di Napoli. Per distrarla, il padre decide di portarla alla festa del narcotrafficante sudamericano Augusthín, per farle conoscere sua figlia Angelica. È solo una trappola, Rosa verrà rapita e portata in una località remota e isolata da tutto. In attesa che arrivi il riscatto di venti milioni di euro la rampolla dei Ricci dovrà salvarsi da sola, mentre è controllata a vista dai suoi carcerieri. Al Cinema Golden in proiezione “La vita va così” alle ore 18.30 e 21 fino ad oggi e poi il 3 e 4 novembre, l’1 e il 2 alle ore 17.30, 19.30 e 21.45. 1999. Efisio Mulas vive in una casa al mare in Sardegna. Sua moglie e sua figlia Francesca si sono trasferite nel paese vicino, Bellesamanna, ma lui non abbandona quella dimora fatiscente e non lo fa nemmeno quando un gruppo immobiliare milanese, che vuole costruire un resort a 5 stelle, gli offre una cifra consistente per andarsene.