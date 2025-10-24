Porto di Castellammare: sopralluogo tecnico del Ministero per il potenziamento della diga foranea

Prosegue l’iter per la riqualificazione del porto di Castellammare del Golfo, dove ieri mattina si è svolto un sopralluogo tecnico della Commissione VIA-VAS del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). La visita rientra nel percorso di verifica del progetto di potenziamento delle opere marittime esistenti, finalizzato alla messa in sicurezza e al prolungamento della diga foranea. Presenti il sindaco Giuseppe Fausto, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Ancona e l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni D’Aguanno, insieme ai rappresentanti del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, della Soprintendenza ai Beni culturali e dell’Ufficio Marittimo locale. L’ingegnere Giancarlo Teresi, responsabile unico del procedimento, ha illustrato alla commissione ministeriale le specifiche tecniche e gli adeguamenti richiesti dal MASE nel corso dell’iter istruttorio.

L’intervento, affidato al consorzio Infra.Tech S.c.ar.l., prevede la progettazione esecutiva, la sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione delle opere per un investimento complessivo di 9,26 milioni di euro, finanziato con fondi POC Sicilia, e con la collaborazione delle società Duomi e MADA Engineering. Il progetto mira al completamento e al prolungamento del muro paraonde della diga foranea, elemento fondamentale per garantire la protezione del porto e la sicurezza della navigazione. “La visita della commissione – ha dichiarato il sindaco Fausto – rappresenta un passo avanti verso la definizione di un’infrastruttura strategica per la città, ferma da troppo tempo. Puntiamo a completare la messa in sicurezza entro un anno: il porto, insieme al depuratore, è essenziale per lo sviluppo turistico ed economico di Castellammare del Golfo”.