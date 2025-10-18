Metro, week end di tregua ma poi torna la pioggia e la… Niña

Una perturbazione dalla Francia investirà la Liguria e scenderà fino al Sud. La tregua infatti durerà per tutto il week end ma il maltempo tornerà lunedì. Oggi Sabato si avrà una tregua asciutta anche al Sud, mentre l’Ottobrata continuerà altrove. Da domenica torna il maltempo sulle regioni meridionali con piogge moderate su Sicilia meridionale ed orientale e Calabria ionica. Non andrà meglio lunedì dove una perturbazione proveniente dalla Francia potrebbe far cadere più di 150 litri di pioggia. Domenica piogge sulla Calabria ionica, scarse in Sicilia, nubi sparse altrove mentre da lunedì perturbazione al Centro-Nord. Un fenomeno anomalo si sta manifestando in Europa. La Niña è un fenomeno climatico che rientra nel ciclo ENSO (El Niño-Southern Oscillation), insieme al suo opposto El Niño e alla fase neutra. Si manifesta con un raffreddamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico equatoriale centrale e orientale, spesso accompagnato da un’intensificazione degli alisei (i venti che soffiano da est verso ovest lungo l’equatore). Queste variazioni termiche e atmosferiche, pur localizzate nell’area tropicale del Pacifico, influenzano profondamente la circolazione atmosferica globale, modificando le traiettorie delle correnti a getto e alterando i regimi di precipitazione e temperatura in diverse aree del pianeta.

Secondo gli ultimi aggiornamenti della NOAA, l’agenzia statunitense che si occupa di dinamiche oceaniche ed atmosferiche, le acque superficiali dell’Oceano Pacifico si stanno raffreddando rapidamente e quindi la Niña è ormai confermata per i prossimi mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio. La mappa qui sotto mostra bene l’anomalia fredda (rettangolo) proprio in pieno Oceano Pacifico.