Nuovi lavori allo Scorrimento Veloce di Marsala, dal 20 ottobre divieti e sensi unici

Nuovi lavori sullo Scorrimento Veloce, l’arteria che dall’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala giunge fino all’Aeroporto “Vincenzo Florio”. Non è stato possibile rinviare i lavori (come richiesto anche in sede di Consiglio comunale) perchè la loro urgenza è emersa a seguito di un’approfondita verifica da parte del Settore Lavori Pubblici, nonché su specifiche relazioni dei Vigili del Fuoco. Gli interventi saranno eseguiti dall’Impresa incaricata DIBIGA che, al riguardo, ha richiesto di disporre variazioni alla circolazione veicolare sullo stesso S.V. Contestualmente, saranno eseguiti lavori di manutenzione del verde pubblico (scerbature incluse), mettendo altresì in sicurezza alberature instabili posti sui costoni laterali, al fine di prevenire rischi alla pubblica incolumità.

Alla luce di quanto sopra, il Comando della Polizia Municipale ha emanato un’apposita Ordinanza che, a decorrere da lunedì prossimo 20 ottobre – e fino al termine dei lavori, presumibilmente 20 dicembre – dispone:

La chiusura totale al traffico veicolare della Galleria “Santi Filippo e Giacomo” dello S.V., nel tratto compreso tra lo svincolo di c.da Bosco e quello all’altezza della Stazione di Servizio carburanti. L’istituzione del senso unico di marcia nel tratto dello S.V. compreso tra l’ingresso dalla SS. 188 Marsala – Salemi e la Galleria “Santi Filippo e Giacomo”, con direzione di marcia Aeroporto Birgi (e ciò, fino al completamento dei citati lavori per il verde pubblico). Il divieto di transito ai veicoli aventi massa complessiva superiore ai 12 Tonnellate nel suddetto tratto a senso unico di marcia. La chiusura dello svincolo all’altezza della Stazione di Servizio carburanti in uscita e confluente sullo S.V. ; L’istituzione dell’uscita obbligatoria sullo svincolo di c.da Bosco per i veicoli con direzione Ospedale Marsala e conseguente immissione sulla SS. 115; L’obbligo di proseguire in direzione Aeroporto per i veicoli che, dalla SS. 115 – c.da Bosco, si immettono sullo svincolo in entrata nello S.V.

L’Impresa esecutrice dei lavori ha l’obbligo di collocare la relativa segnaletica stradale, sia di preavviso che direzionale. Riguardo allo Scorrimento Veloce si riporta infine un aggiornamento circa la richiesta dell’Amministrazione comunale volta al trasferimento all’Anas la stessa arteria. In sintesi, sono in corso interlocuzioni con la Regione, a seguito delle quali gli Uffici tecnici stanno trasmettendo la documentazione richiesta per proseguire l’iter di consegna all’Anas dello S.V.