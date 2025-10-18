Basket: Marsala lotta ma cede a Palermo. Al PalaCUS termina 80-50

La Nuova Pallacanestro Marsala torna dalla trasferta di Palermo con una sconfitta contro il CUS, che si impone per 80-50 nella quarta giornata del campionato di Serie C. Una gara in cui i ragazzi di coach Grillo hanno saputo tener testa agli avversari nella fase iniziale, per poi faticare nel trovare continuità offensiva e tenuta difensiva contro una formazione ben organizzata.

L’avvio è positivo: Marsala rimane in partita nei primi dieci minuti, recuperando palloni e provando a velocizzare il gioco, ma la maggiore fisicità e profondità del roster palermitano si fanno sentire già nella seconda frazione. Alla sirena di metà gara il tabellone dice 41-27 per i padroni di casa. Alla ripresa del gioco, il CUS accelera e la giovane squadra marsalese subisce il ritmo e l’intensità degli avversari, pagando soprattutto in termini di percentuali al tiro e qualche imprecisione nella gestione del pallone.

Nonostante il pesante passivo, la Nuova Pallacanestro Marsala mostra carattere e non rinuncia mai a giocare il proprio basket. Tutti gli effettivi chiamati in campo danno il loro apporto, utile anche per la crescita del gruppo in vista dei prossimi impegni stagionali. Il risultato finale premia meritatamente il CUS Palermo, formazione solida e completa, ma lascia anche spunti importanti su cui lavorare durante la settimana.

Lo staff tecnico, al termine della gara, sottolinea la necessità di crescere a livello fisico e di migliorare nella lettura delle situazioni offensive: la fiducia nel gruppo rimane però alta, con l’obiettivo chiaro di tornare subito a far punti davanti al pubblico di casa nel prossimo turno.

Tabellino finale:

CUS Palermo A.S.D. 80

A.S.D. Nuova Pall. Marsala 50

Arbitri: Lo Presti E., Cappello C.



