Su Rai 1 dal 19 settembre torna la serie tv Màkari

Dal 19 ottobre torna su Rai 1 la serie tv “Makari”, una delle più amate dal pubblico giunta alla quarta stagione. Rivedremo sullo schermo il giornalista Saverio Lamanna – nato dalla penna dello scrittore Gaetano Savatteri per Sellerio – magistralmente interpretato da Claudio Gioè. Per il personaggio arriva una novità inattesa: una figlia secreta, Arianna, interpretata da Giovanna Rosace, alla sua prima esperienza professionale. Farà la sua comparsa nella seconda puntata, quella intitolata “Le stelle non vogliono saperne”. Arianna giunge a Màkari in vacanza con la madre Claudia, che è una ex di Saverio ed è felice di rivedere l’antico partner e presentargli questa particolare e fantastica figlia. Ad Arianna, invece, l’ex della madre non piace affatto, le sta antipatico, ma le cose precipitano e Arianna deve prepararsi a restare per qualche mese a Màkari, ospite di Saverio. L’adolescente non la prende bene per niente e per Lamanna cominceranno guai veramente serissimi. Anche questa volta il cast ha girato nelle città trapanesi, nel golfo di Makari, a Scopello e in altri centri cittadini. La sigla è affidata alla voce di Ignazio Boschetto non a caso, visto che è di Marsala.