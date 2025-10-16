Cinema Don Bosco Marsala: nuova settimana, doppia programmazione

Al Cinema Don Bosco di Marsala (in vicolo Stovigliai) doppia programmazione. Continua con successo il film “La voce di Hind Rajab” alle ore 18 e alle 21.30. un film che racconta le brutture sulla striscia di Gaza, tema drammaticamente quotidiano. Alle ore 17.30 arriva in sala “Super Charlie”. Willy ha dieci anni, gli occhiali, una passione per i supereroi dei fumetti, un’aria da nerd che gli regala non pochi problemi con i bulli, e il sogno di diventare un giorno un poliziotto, proprio come suo padre (e magari un po’ meno imbranato di lui). Willy ha anche un fratellino in arrivo, dal quale non sa cosa aspettarsi: sarà simpatico? Diventeranno compagni di giochi? Sarà la sua spalla? Il destino gli risponde in modo beffardo, quando sul piccolo Charlie, che riposa nella sua culla da neonato, si deposita una polvere stellare che gli lascia in dono una varietà di superpoteri.