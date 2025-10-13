Aggressioni e atti vandalici a Marsala, Cisl: “Serve patto contro la violenza”

Le risse, gli incendi dolosi, gli atti vandalici alle auto, tutti comportamenti violenti accaduti sabato notte a Marsala, sta facendo nascere profonde riflessioni nel mondo politico, civico e sindacale. “Le nostre città stanno soffocando in questa vera e propria emergenza, la violenza cittadina e il degrado sociale stanno prendendo sempre più piede, è giunto il momento di unirci in un patto contro la violenza, tutti. parti sociali, categorie produttive, istituzioni e associazionismo”. Lo afferma Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani dopo aver appreso degli episodi di violenza accaduti nella notte di sabato a Marsala nel trapanese. “Siamo vicini a tutta la comunità, bisogna puntare non solo sui controlli e presidi di legalità, ma anche su una strategia di prevenzione che partendo dalle scuole diffonda i principi di rispetto per la vita altrui, di tolleranza, di ripudio dell’uso delle armi. Siamo preoccupati di questa deriva che stritola non solo la libertà dei cittadini di vivere la propria città in sicurezza, ma anche il futuro dello sviluppo economico e sociale dei territori. Si ponga subito rimedio”.