Pace Gaza, Hamas pronto a consegnare gli ostaggi. Trump verso Israele

È atteso alle 7 ora italiana l’inizio del rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas. Una Piazza degli ostaggi gremita a Tel Aviv seguirà in diretta il momento storico. Le famiglie sono state informate che la liberazione avrà una seconda fase prevista tra le 9 e le 10. Trump oggi in Israele è pronto a incontrare i rapiti, poi parlerà alla Knesset e volerà a Sharm per il vertice sull’accordo di pace cui parteciperà anche Meloni. “La guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà”, assicura il presidente Usa. L’Idf rende noto che la Croce Rossa si sta dirigendo al punto d’incontro nel nord della Striscia di Gaza dove saranno rilasciati numerosi ostaggi. Le prime auto di Hamas sono arrivate sul luogo in cui è prevista la prima delle due fasi della consegna degli ostaggi. Lo scenario è molto diverso da quello visto nel corso dei precedenti rilasci degli ostaggi: su una spianata si vedono schierati gli uomini incappucciati di Hamas senza alcuna traccia di striscioni, bandiere o gigantografie.