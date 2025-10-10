Marsala: in partenza i lavori per ripristinare l’illuminazione sulla SP84. Ma la data è sbagliata…

Da oltre un anno, com’è noto, la Strada Provinciale che collega Marsala con i lidi del versante sud è al buio. Finalmente, nella giornata di ieri, sono comparsi alcuni pannelli del Libero Consorzio Comunale di Trapani, che annunciano l’inizio dei lavori che dovrebbero consentire il ritorno dell’illuminazione elettrica, favorendo il transito in sicurezza dei mezzi lungo la carreggiata.
Curiosamente, tuttavia, sui cartelli posizionati lungo la SP84 si legge che la data di fine dei lavori di riattivazione dell’impianto elettrico è fissata per il 26 settembre. Praticamente, due settimane fa… Più verosimile il dato riguardante la durata dei lavori, che dovrebbero protrarsi per 90 giorni.
I lavori saranno effettuati dalla ditta Bellomo Impianti di Xitta, che si è aggiudicata la gara d’appalto (importo a base d’asta di 141.776 euro).