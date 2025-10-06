Marsala, dov’è via Zaccheria?… Per terra

Sapete dov’è via Zaccheria, a Marsala? Ecco, forse sarà difficile trovarla oggi, senza un ‘Google Maps’ o una conoscenza datata. Via Zaccheria è la stradina che collega Piazza Marconi, ovvero Porticella, a via XIX Luglio, un’altra traversa parallela alla via A. e V. Pellegrino, che costeggia il Santuario della Madonna della Cava, per intenderci. Ma la via Zaccheria ha perso il suo ‘toponimo’ fisico, ovvero il cartello con l’indicazione stradale. Sarà caduto o qualcuno lo ha sradicato, non si sa, ma comunque il cartello con la scritta “via Zaccheria” si trova oggi per terra, nel marciapiede di Piazza Marconi, nell’area proprio davanti agli scavi del Santuario, dietro un chiosco e un enorme masso antico. Sembrerebbe quasi – e forse lo è – il sunto di come la città sia abbandonata a stagni di degrado e di (in)decoro urbano.