Marsala, da lunedì 6 ottobre via al censimento di persone e abitazioni

Da lunedì 6 ottobre, l’ISTAT avvierà il Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni che coinvolgerà Comuni e Famiglie.

Nel richiamare l’importanza del Censimento che consente di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socioeconomiche della popolazione italiana, l’Amministrazione comunale di Marsala rende noto che saranno i Servizi Demografici a procedere alla raccolta dei dati tramite i rilevatori che visiteranno le famiglie residenti, già selezionate dall’ISTAT.

L’Ufficio Censimento informa che gli incaricati del Comune saranno riconoscibili dall’apposito tesserino identificativo. Ove ci fossero delle difficoltà, gli stessi rilevatori potranno invitare le famiglie a presentarsi al Centro Comunale di Rilevazione di via Garibaldi, al fine di assisterli gratuitamente nella compilazione del questionario ISTAT.