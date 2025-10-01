A Petrosino già avviata l’assistenza nelle scuole “è a carico del Comune”

Già da lunedì a Petrosino è stato avviato il servizio ASACOM, ovvero l’Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione in favore degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” con disabilità fisiche o cognitive. Il servizio, gestito dalla Cooperativa Sociale “La Valle Verde”, viene garantito già dal mese di settembre, a pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico, ed è quasi interamente a carico del bilancio comunale. Una scelta che testimonia la volontà dell’Ente di investire direttamente in un settore delicato e fondamentale come quello dell’inclusione scolastica. “Siamo soddisfatti di essere riusciti ad attivare il servizio – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi – perché rappresenta un tassello fondamentale per l’inclusione scolastica. La nostra priorità resta quella di non lasciare indietro nessuno e di offrire alle famiglie certezze e sostegno. Il servizio sarà garantito a prescindere dai commi e sulla base di quanto indicato nei piani educativi individuali. La scuola di tutti è un valore e un diritto imprescindibile e nonostante le difficoltà manifestate da molti Comuni nel reperire le risorse necessarie, abbiamo fatto ogni sforzo possibile per garantire pienamente un servizio che ritengo fondamentale”.