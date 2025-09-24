Itacanotizie.it accende i riflettori al PalaMedipower. Partneship con la Pallacanestro Marsala

Itacanotizie.it, uno dei siti di informazione più seguiti nella provincia di Trapani, annuncia con entusiasmo la nuova partnership con la Nuova Pallacanestro Marsala, società sportiva di riferimento nel panorama cestistico. Questa collaborazione prevede un’area dedicata alla squadra direttamente nella homepage di itacanotizie.it, garantendo così una copertura approfondita e costante delle news, risultati e aggiornamenti della formazione marsalese. La pallacanestro a Marsala rappresenta uno sport di grande importanza sociale e culturale, con una comunità di appassionati sempre più numerosa e partecipe. La Nuova Pallacanestro Marsala cresce come realtà solida e in continua evoluzione, reinterpretando tradizione e ambizione giovanile per affermarsi nei campionati regionali e nazionali, in particolare nel campionato di Serie C. La partnership con itacanotizie.it segna un passo rilevante per valorizzare questo percorso sportivo, con l’obiettivo di avvicinare sempre più tifosi e cittadini alla squadra, attraverso contenuti esclusivi e aggiornamenti quotidiani. Una collaborazione che unisce informazione e sport, due pilastri fondamentali della vita marsalese, per raccontare le emozioni e le sfide che attendono la pallacanestro in questa stagione.