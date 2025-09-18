Yatch a fuoco al largo di Marsala, da giugno l’ordinanza di sicurezza scatta adesso

Lo scorso 22 giugno a circa un miglio dal porto di Marsala, un’imbarcazione è andata a fuoco e poi, dopo che chi era a bordo è stato tratto in salvo, la stessa è affondata. Si trattavi di un piccolo yatch. Adesso la Capitaneria di Porto ha emanato un’ordinanza che vieta ogni attività in un’ampia zona di mare circostante al relitto perchè, come si legge nel provvedimento, “…è necessario interdire la zona di mare oggetto dell’affondamento ai fini di scongiurare potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare”.

L’imbarcazione, lunga oltre 12 metri e dotata di due motori entrobordo da 317 kW ciascuno, è andata a fuoco prima di affondare a una profondità di circa 18 metri. L’incidente non ha causato feriti, ma ha reso necessario un immediato intervento delle autorità marittime. Il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala, ha disposto il divieto di navigazione, ancoraggio, pesca e balneazione in un raggio di 300 metri attorno al punto dell’affondamento, individuato alle coordinate 37°46,111’N – 012°25,417’E. Chiunque violi il provvedimento potrà incorrere in sanzioni amministrative o penali, ed essere ritenuto responsabile per eventuali danni a persone o cose. L’ordinanza è pubblicata sul sito ufficiale della Guardia Costiera, nella sezione dedicata alle comunicazioni e ai provvedimenti locali. Le autorità invitano diportisti, pescatori e bagnanti a rispettare i divieti, in attesa della rimozione del relitto o di ulteriori aggiornamenti. QUI l’ordinanza.