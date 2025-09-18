A “Il Mare colore dei libri” un evento inclusivo promosso da Shoruq Arcigay Trapani

La quinta edizione del festival “Il Mare Colore dei Libri” ospiterà anche un evento all’insegna dell’inclusione e della diffusione della letteratura e dei libri LGBTQIA+, promosso e gestito dall’associazione Shoruq Arcigay di Trapani all’interno del Museo regionale Lilibeo. Domenica 20 settembre dalle 19 alle 20, presso lo spazio dell’associazione, si terrà un reading di poesie e racconti a tema LGBTQIA+ dal titolo “Felice chi è se stess*” che riprende il celebre verso di Sandro Penna (“Felice chi è diverso”). Un momento di condivisione attraverso le parole di artistə, poetə, editor, letteratə che leggeranno, tra gli altri, testi di Dario Bellezza, Pier Vittorio Tondelli, Patrizia Cavalli, Gilberto Severini, Giovanna Cristina Vivinetto. Nel corso dell’evento sarà ricordata la figura di Francesco Gnerre, critico letterario scomparso nel luglio scorso, autore del primo saggio sull’omosessualità nella narrativa italiana. L’ingresso è gratuito.