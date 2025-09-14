Marsala, il Fustal 2012 vince sul campo del Palermo

Esordio vincente per il Marsala Futsal 2012 che in Gara 1 di Coppa Divisione ha la meglio sul campo del Cus Palermo con un solo scarto.

Un 2 a 1 che vuole incoraggiare i giovani di Mister Rafa Torrejon a fare bene in questo triangolare – che li vedrà affrontare il Futsal Mazara il 27 settembre. Una vittoria importante non solo per il morale, ma anche perché conferma la voglia e la determinazione della società cara al Presidente Paolo Tumbarello di volere affrontare l’impegnativa stagione nel Campionato di serie A2 con la consapevolezza che sarà un lungo e faticoso percorso. L’inizio però, promette bene.