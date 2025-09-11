A Sibiliana tartarughine appena nate trovano il mare: “Esperienza straordinaria”

Sulla spiaggia di Sibiliana, il 9 settembre, un momento davvero speciale per la comunità petrosilena: tre tartarughine Caretta Caretta si sono fatte strada verso il mare, dando avvio alla loro nuova vita. È stato un evento emozionante, carico di speranza per il futuro. A vivere questa esperienza unica era presente anche l’assessora Liliana Giordano, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, insieme a quanti hanno reso possibile questo risultato grazie all’impegno condiviso: il dottor Napolitano, il WWF, Lega Ambiente e soprattutto i volontari, che ogni giorno lavorano con dedizione per proteggere l’ambiente e la fauna del nostro territorio.

“Assistere alla liberazione delle tartarughine è stata un’esperienza straordinaria. È un segnale di quanto sia importante continuare a proteggere il nostro mare e il nostro ambiente. Come Amministrazione siamo vicini a chi, con impegno e passione, lavora ogni giorno per tutelare la biodiversità del nostro territorio”, ha dichiarato l’assessora Giordano. “Queste piccole tartarughe, con la loro fragilità e determinazione, ci ricordano il valore della cura e del rispetto che dobbiamo avere nei confronti dell’ambiente che ci ospita – dichiara il Sindaco Anastasi – Che ogni loro tuffo nell’acqua resti un simbolo concreto della nostra responsabilità collettiva verso la natura”.