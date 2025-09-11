Alcamo conta i danni del nubifragio, Protezione Civile ancora al lavoro

Un violento nubifragio ha colpito Alcamo ieri sera, provocando allagamenti e disagi in diverse zone della città; secondo i dati pluviometrici, in poco tempo sono caduti circa 35 millimetri di pioggia, una quantità sufficiente a mandare in tilt la rete di deflusso delle acque. “Siamo intervenuti immediatamente con la Protezione Civile e la Polizia Municipale e le ditte sono già state incaricate per intervenire al Santuario di Maria SS. dei Miracoli dove ci sono stati i danni maggiori, bisognerà ripulire da fango e detriti sia la Chiesa che si è allagata che gli spazi esterni, pertanto l’area è inaccessibile. Per fortuna non ci sono danni a persone, ma a beni mobili ed immobili” dichiara il sindaco Domenico Surdi.

Intanto è stata appena emessa l’ordinanza che prevede “… la chiusura al transito a tutti gli utenti della strada, di Via Longarico nel tratto finale antistante il Santuario della Madonna dei Miracoli nonché l’accesso al piazzale dello stesso; la temporanea inibizione dell’accesso all’edificio di culto ad eccezione del personale autorizzato e/o incaricato della custodia, o delle operazioni di rimozione del fango e dei detriti, dei rilievi tecnici, del personale delle FF.O. e delle strutture operative della protezione civile”.

Sul posto ieri la Polizia Municipale con 8 unità con 4 mezzi, la Protezione Civile con 2 unità + 2 tecnici (geologi), una squadra di operai formata da 5 unità con 1 mezzo. Danni alla Chiesa del Santuario della Madonna dei Miracoli, strada di accesso e piazzale antistante, l’interno della Chiesa percorso dal fango con distruzione degli arredi, impianti elettrici; piazzale esterno invaso da detriti; tratto finale della strada comunale Via Longarico crollato. Allagamento del piazzale interno della Scuola primaria “Luigi Pirandello” compreso tra la Via Orto di Ballo e Via Veronica Lazio, che si è stato svuotato a mezzo idrovore. Si contano 15 autovetture danneggiate a causa dell’allagamento dell’area urbana in zona Discesa Santuario, Via Longarico, Via Masaniello, Via Erice e Via Gen. Cascino – alcune rimosse con carro attrezzi.