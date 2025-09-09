Origami di Crescita: Il Nido per Bambini da 3 a 36 Mesi

Il Nido Origami è un centro educativo dedicato ai bambini dai 3 ai 36 mesi, che offre un ambiente sicuro, affettuoso e ricco di stimoli personalizzati, riconoscendo l’unicità di ogni bambino e rispettandone i tempi e bisogni individuali. Il nome si ispira all’arte dell’origami, simbolo di crescita delicata e creativa, e il logo con la farfalla e la barchetta rappresenta la trasformazione e il percorso sereno di scoperta dei piccoli, con il nido come “porto sicuro”.

Fondato da Alessia Vaiarello, pedagogista specializzata, il Nido si basa su principi educativi di Montessori, Malaguzzi e Fröbel, enfatizzando autonomia, esperienza sensoriale, gioco e materiali naturali. Le attività sono differenziate per età: dai 3 ai 12 mesi stimolazioni sensoriali e massaggi; dai 12 ai 24 mesi giochi di imitazione ed esplorazioni; dai 24 ai 36 mesi laboratori creativi e attività di vita pratica.

Gli spazi sono pensati come alleati della crescita, studiati per essere accoglienti, dinamici e flessibili, con zone dedicate al gioco libero e guidato, al pranzo, al riposo e alla cura. Il giardino attrezzato permette il contatto quotidiano con la natura, favorendo movimento, osservazione e cura di piante.

La giornata è strutturata per offrire serenità e prevedibilità, includendo momenti di socializzazione, gioco, attività educative, igiene, pasti e riposo, sempre gestiti con dolcezza e attenzione all’autonomia. L’accoglienza è flessibile e accompagnata da uno scambio costante con le famiglie, con un inserimento graduale e personalizzato che favorisce un’ambientazione serena.

Il rapporto con le famiglie è centrale: le educatrici mantengono un dialogo continuo attraverso incontri quotidiani, documentazioni fotografiche e comunicazioni scritte o digitali, garantendo trasparenza, fiducia e collaborazione. Il nido è aperto dalle 8:00 alle 16:00 con orari flessibili, cucina interna per pasti freschi e bilanciati anche in caso di intolleranze, e un’attenzione particolare all’igiene e alla sicurezza.

Il Nido Origami si propone così come un luogo protetto e stimolante, dove ogni bambino può crescere in modo sereno, sviluppando le proprie potenzialità attraverso il gioco, la relazione e la scoperta, con il supporto costante di educatrici esperte e di una comunità familiare accogliente.

NIDO ORIGAMI – Via Francesco Gambini, 44, Marsala

Tel. 352 013 9907

nidoorigami@gmail.com