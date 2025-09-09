Asacom, mensa e scuolabus: ecco come prendono il via le lezioni nelle scuole marsalesi

Con il nuovo Anno scolastico, l’Amministrazione comunale di Marsala conferma che a partire dal 15 settembre sarà attivo il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione (Asacom) a beneficio degli studenti con disabilità. Si tratta anche di quanto pubblicato dalòla nostra redazione a seguito dei provvedimenti presi dal giudice di Marsala dopo i ricorsi presentati dagli aventi diritto a cui era stato tolto o ridotto il servizio nello scorso anno scolastico, ora l’amministrazione deve provvedre dopo la condanna. “Agli studenti -sottolineano il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Donatella Ingardia- saranno garantiti tutti i servizi anche tramite Marsala Schola”.

Servizi mensa e scxolabus tra ritardi e mancate iscrizioni.

Gli stessi amministratori, inoltre, precisano che “con riferimento al servizio scuolabus, l’Istituzione Marsala Schola riferisce che al momento vi sono soltanto una ventina di iscrizioni e, pertanto, si presume che il servizio verrà avviato dal primo ottobre per avere una quadro definitivo delle adesioni”. Riguardo alla refezione scolastica – oggetto di recente contenzioso fra due ditte concorrenti – in forza della sentenza del CGA, all’Azienda aggiudicataria del servizio è subentrato il nuovo gestore. “Al momento sono 600 le istanze di richiesta di accesso alla mensa – affermano Grillo e Ingardia – ed è in via di perfezionamento la procedura di affidamento del servizio di refezione il cui avvio, come comunicato da Marsala Schola, resta fissato al 1° ottobre”.

Riapre il plesso Pestalozzi di piazza Caprera

Intanto, il nuovo Anno scolastico segna al nastro di partenza una novità. Riapre il plesso “Pestalozzi”, appartenente al Comprensivo “Sirtori”, dove sono stati completati i lavori di messa in sicurezza. “Poco dopo il mio insediamento, era il periodo covid – ricorda il sindaco Massimo Grillo – riscontrai una perizia geologica in cui si certificavano i rischi di cedimento dell’immobile di Piazza Caprera. Grazie al Consiglio comunale, furono assicurate le risorse per intervenire e rendere agibile il plesso che adesso riapre”. Dopo cinque anni di lavori che iniziavano e venivano periodicamente e ispiegabilmente sospesi.