Il movimento Futuro di Antonini organizza una manifestazione contro l’Amministrazione comunale

Sabato 13 settembre, davanti al Palazzo d’Alì sede del Comune di Trapani, dalle ore 10, il Movimento Futuro – nato dalla battaglia del Presidente di Trapani 1905 e Trapani Shark di contrastare l’Amministrazione Tranchida, invita tutti i cittadini e le cittadine a partecipare a una manifestazione per dire “basta” all’attuale gestione dell’Ente comunale.

Il movimento scrive: “È stato superato ogni limite: l’arroganza del Sindaco di Trapani, la paura della critica, l’incapacità di accettare il pluralismo, che dovrebbe essere una ricchezza, hanno minato il rapporto con la città. Il potere non è un diritto divino, ma un prestito temporaneo concesso dai cittadini. Quando il Sindaco afferma che ‘Trapani non è in vendita’, non difende la città, ma soltanto il suo ego: grande come una piazza, ma fragile come il cristallo. L’assenza di una visione moderna e condivisa, la mancanza di responsabilità nelle scelte di sviluppo territoriale e culturale, hanno prodotto solo disorientamento sociale, smantellando ogni possibilità di riscatto e di cambiamento. Oggi il malcontento della città è fortissimo. Con Futuro vogliamo trasformarlo in una cultura del cambiamento, in un pensiero lungo e coraggioso, capace di proporre soluzioni concrete per l’intera comunità. Perché Trapani è una città che non ha mai smesso di lottare. Sabato saremo tutti in piazza: perché il futuro non si aspetta, si costruisce“. La segretaria del Movimento Futuro, Antonella Granello, dichiara: “La dignità dei trapanesi non può subire ricatti morali. Sabato 13 settembre lo ribadiremo a voce alta. Per troppo tempo, questa città è stata usata da qualcuno che ha cavalcato il disagio economico, culturale e sociale per alimentare il clientelismo, creando bisogni e promettendo false risposte durante le campagne elettorali, senza mai offrire un vero progetto di innovazione e sviluppo.”