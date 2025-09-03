Trapani: caos in Giunta: si dimette Lele Barbara, il fedelissimo di Tranchida

Tanto tuonò che alla fine piovve. E mentre Antonini su X diffondeva un audio con l’assessore Emanuele Barbara sulla difficoltà di comunicazione col sindaco Tranchida e la sua amministrazione, lo stesso Barbara con una diretta su Facebook rassegnava le sue dimissioni da assessore al Comune di Trapani.

Una comunicazione che corre sui social e che registra rabbia e voglia di rivalsa da un lato, e amarezza e sconfitta dall’altra. Tutto on line, tutto sui social. Lo stesso Barbara dopo il suo lungo ed articolate intervento on line ha annunciato che a seguire avrebbe comunicato la sua decisione al Comune via Pec. Senza però mancare di ricordare ad alcuni che forse è il caso di fare un passo indietro, che un governo egocentrico a questa città non serve e che prima dei grandi progetti ai cittadini servono le cose essenziali: acqua, pulizia, verde pubblico. In sintesi, la questione al Comune di Trapani è tutt’altro che chiusa e Tranchida e i suoi avranno il loro bel da fare per ricucire strappi che al momento appaiono ferite aperte difficili da rimarginare.