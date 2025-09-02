Coppa Italia: tutto pronto per Marsala-Accademia Trapani, al via alla vendita dei biglietti

La SSD Marsala 1912 ha attivato la vendita dei biglietti per assistere alla partita Marsala 1912-Accademia Trapani, valida per il ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza, in programma domenica 7 settembre alle ore 17 allo Stadio “Nino Lombardo Angotta”. Sarà possibile acquistare il proprio tagliando, fino ad esaurimento disponibilità, attraverso i seguenti canali: da oggi e fino all’orario di inizio dell’evento, sul sito Vivaticket a questo link; da oggi e fino a sabato (eccetto orario di chiusura 13.30-15.00) presso la Tabaccheria Parisi (Contrada Bosco 291, Marsala); esclusivamente domenica 7 settembre, a partire dalle ore 15 e fino all’orario di inizio dell’evento, al botteghino dello Stadio Nino Lombardo Angotta. Per il match Marsala 1912-Accademia Trapani saranno aperte esclusivamente la Tribuna Centrale e le Tribune Laterali. Il prezzo del biglietto è unico in tutti i settori: 8 euro.

Gli Under 12 avranno diritto ad assistere al match gratuitamente: i titoli d’ingresso per questa promo saranno disponibili esclusivamente al botteghino dello Stadio a partire dalle ore 15.00 e fino all’inizio dell’evento. Come comunicato in precedenza, coloro che entro il 6 settembre 2025 avranno sottoscritto almeno un abbonamento stagionale in qualsiasi settore avranno diritto ad assistere al match gratuitamente: i titoli d’ingresso per questa promo saranno disponibili esclusivamente al botteghino dello Stadio a partire dalle ore 15.00 e fino all’inizio dell’evento. Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario: essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità; presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita