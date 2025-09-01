Il contributo di Marsala per la Global Sumud Flotilla e Gaza

Si è svolta ieri a Marsala un’iniziativa che ha visto coinvolte diverse associazioni – quali Amici del Terzo Mondo, Libera, Finestre sul Mondo – e tanti liberi cittadini che a Porta Nuova, presso il locale Morsi & sorsi, si sono ritrovati a realizzare delle barchette di carta, simbolo del sostegno alla nave Global Sumud Flotilla, una flotta composta da circa 50 imbarcazioni provenienti da tutta Europa per portare aiuti umanitari e derrate alimentari nella striscia di Gaza, afflitta da una tragica guerra, da morte e fame. Sono stati raccolti per l’occasione anche mille euro da destinare alla Global Sumud Flotilla, che ha raggiunto Genova prima di salpare da Barcellona alla volta di Israele. Marsala ha voluto dare il proprio, seppur piccolo, contributo.