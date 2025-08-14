Rissa, feriti e un accoltellamento in un lido a Marsala

Non è una buona notte di Ferragosto a Marsala. Benchè tutti i divieti emanati per far sì che nelle spiagge il divertimento sia consapevole, immancabilmente qualcosa sfugge di mano. Nel litorale sud, precisamente al Lido Gazebo, vicino allo Sbocco, i tantissimi giovani presenti hanno assistito ad una rissa violenta con accoltellamento tra giovani locali. Pare che ci siano alcuni feriti. Sul posto, dopo che molti sono scappati per la paura, sono arrivate le forze dell’ordine e le ambulanze del 118. Pare che si tratti di una vendetta di un gruppo di ragazzi per una rissa iniziata giorni prima in zona Lido Boeo, la notte di San Lorenzo, con un altro gruppetto, quindi un regolamento di conti. Le notizie per ora sono frammentarie: potrebbe esserci almeno un ferito grave e altri tre con ferite più lievi, inoltre gli investigatori stanno cercando di capire se oltre ai coltelli ci fossero anche altre armi da fuoco. Seguiranno aggiornamenti.