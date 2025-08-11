Da San Pietro al “piddusinu”: storia ottocentesca di Petrosino, Comune giovane

Petrosino fino a qualche anno fa, era il più giovane Comune della provincia di Trapani. Questo fino a quando nel 2021 non nacque Misiliscemi. L’anima di Petrosino affonda le radici in un passato ricco di storia, lavoro e identità. Nato ufficialmente come Comune autonomo nel 1980, dopo essersi separato da Marsala, Petrosino ha saputo costruirsi una propria fisionomia culturale e sociale, pur mantenendo legami stretti con le sue origini marsalesi, soprattutto nella vocazione agricola e vitivinicola.

Tra leggenda e linguaggio: l’etimologia del nome

Il nome Petrosino evoca suggestioni leggendarie e curiosità linguistiche. Una tradizione vuole che derivi dal latino sinus Petri (“Golfo di Pietro”), in riferimento a un presunto approdo di San Pietro nella baia del Biscione. Tuttavia, la spiegazione più accreditata lo collega al termine greco petroseli (prezzemolo), diventato nel dialetto locale piddusinu: una pianta erbacea diffusissima nelle campagne della zona. Da qui, il soprannome affettuoso degli abitanti: i “piddusini”.

Le prime comunità: campagna, bagli e mare

I primi insediamenti nel territorio risalgono alla metà del Seicento, quando contadini provenienti dall’entroterra si stabilirono in piccoli agglomerati chiamati chiànura, mentre i pescatori scelsero la costa, dando vita al nucleo del futuro borgo Biscione. La vera crescita dell’abitato, però, avvenne nell’Ottocento, lungo l’attuale Viale Baglio Woodhouse, diventato centro vitale del paese. È proprio in questa fase che si affaccia sulla scena John Woodhouse, imprenditore inglese che nel 1813 costruì un importante stabilimento vinicolo, segnando la nascita dell’identità produttiva del borgo e del suo legame con il celebre vino Marsala. L’Ottocento è il secolo della trasformazione rurale del territorio. A dominare la campagna sono i bagli, masserie fortificate con cortile centrale attorno al quale si svolgeva la vita contadina. Queste strutture, testimoni di un’epoca di lavoro e prosperità, costituivano veri e propri microcosmi autosufficienti, legati ai ritmi della terra e alle tradizioni della comunità:

Baglio Inglese (u bagghiu gnisi) : costruito da Woodhouse, cuore simbolico dell’attività vitivinicola.

: costruito da Woodhouse, cuore simbolico dell’attività vitivinicola. Baglio Spanò : edificato dal marchese Nicolò Spanò tra il 1873 e il 1882, è un esempio raffinato di architettura nobiliare agricola.

: edificato dal marchese Nicolò Spanò tra il 1873 e il 1882, è un esempio raffinato di architettura nobiliare agricola. Baglio Marchese (XVIII secolo): dimora estiva del marchese D’Anna di Marsala, noto per le sue tre torri d’avvistamento.

Religione popolare: le fiuredde e la Madonna che viene dal mare

Accanto all’identità produttiva, Petrosino sviluppa una profonda spiritualità popolare, visibile ovunque nelle numerose edicole sacre, chiamate fiuredde. Decorate con fiori, drappi e ceri votivi, queste piccole strutture celebrano santi e devozioni locali.

Le festività religiose più sentite includono:

Maria SS. delle Grazie , patrona della città, celebrata il 31 maggio con processioni e la simbolica consegna delle chiavi del paese.

, patrona della città, celebrata il 31 maggio con processioni e la simbolica consegna delle chiavi del paese. La processione in mare della statua di Maria Stella del Mare, il 14 agosto, con la Madonna portata in processione proprio dalle acque fino in terra.

della statua di Maria Stella del Mare, il 14 agosto, con la Madonna portata in processione proprio dalle acque fino in terra. I riti della Settimana Santa, con i Misteri viventi e le rappresentazioni della Passione di Cristo.

Monumenti, identità civica, musei contadini e Carnevale

Oltre ai bagli, Petrosino vanta edifici e simboli civici importanti:

La Chiesa Madre , tra Settecento e Ottocento, centro spirituale del borgo.

, tra Settecento e Ottocento, centro spirituale del borgo. Il Monumento all’Uva e al Pescatore , che celebrano le due anime economiche di Petrosino: la terra e il mare.

e , che celebrano le due anime economiche di Petrosino: la terra e il mare. Le torri di Sibiliana e Galvaga , sistemi di avvistamento rispettivamente costiero e collinare.

, sistemi di avvistamento rispettivamente costiero e collinare. I mulini a vento ottocenteschi, memoria del lavoro agricolo e della trasformazione del paesaggio.

Il Museo della Civiltà Contadina, allestito presso l’Istituto Comprensivo “G. Nosengo”, conserva oggetti, utensili e indumenti che raccontano la vita quotidiana della Petrosino ottocentesca: dalla cucina al lavoro nei campi, passando per la vendemmia e la produzione del vino. Un patrimonio prezioso che consente di comprendere pienamente le radici del borgo. Il Carnevale di Petrosino è un evento culturale e sociale molto sentito. Dopo anni di silenzio, è tornato con forza negli ultimi quindici anni, trasformando il borgo in una festa di colori, carri allegorici, musica e spettacoli. È la manifestazione più laica ma anche una delle più coinvolgenti per tutta la comunità.

L’oro di Petrosino: vite, vino e gastronomia

La coltivazione della vite è, da sempre, il cuore pulsante dell’economia petrosilena: circa il 70% della superficie agricola è destinato alla viticoltura. Il territorio rientra in due importanti denominazioni: D.O.C. Marsala e D.O.C. Delia Nivolelli.

La cucina locale riflette la doppia anima agricola e marinara: