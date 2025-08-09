Assenza “Sì allo Schifani bis, malumori non legati ad azione governo”

PALERMO (ITALPRESS) – “I risultati del governo sono evidenti. E il dopo Schifani secondo me non può che portare a uno Schifani bis”. Lo ha detto Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d’Italia, in una intervista al Giornale di Sicilia. “Il presidente all’Ars ha fatto un discorso di alto profilo durante il voto sulla manovra ter criticando l’ostruzionismo dell’opposizione. Ecco, direi che Pd e 5 Stelle hanno avuto

un atteggiamento folle a chiedere il voto segreto su temi importantissimi” continua Assenza.

“Direi che la legge è uscita integra malgrado i franchi tiratori. Le misure più importanti sono passate – prosegue – Certo, non si può sottovalutare il fatto che in alcune occasioni 17 deputati della maggioranza hanno votato con l’opposizione. Ma proprio un numero così elevato dimostra che nessun partito è esente da questo problema. Neppure FdI, anche se io penso che solo un paio dei nostri abbiano votato contro. Non è una crisi politica. Tutto è frutto di malumori diffusi. C’è chi non si sente abbastanza considerato. C’è chi aspira a ruoli diversi. Poi cisono partiti che vedono nascere dentro il governo un asse che sposta gli

equilibri e si oppongono a tutto ciò. E non si può tacere che ci sono anche malumori verso singoli assessori”.

“Cosa dovrebbe fare Schifani? Ho partecipato a decine di vertici di maggioranza e non sempre lì sono emersi davvero i problemi. Gli suggerirei di incontrare i gruppi singolarmente e alla presenza di tutti i deputati che ne fanno parte. Può funzionare anche se mi dicono che con Forza Italia lo ha già fatto, eppure i franchi tiratori sono arrivati anche dal suo partito” conclude Assenza.

– Foto: Ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).