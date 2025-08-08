Ponte Stretto, tariffe attraversamento più basse a livello internazionale

ROMA (ITALPRESS) – In merito ad alcune affermazioni sulle tariffe per l’attraversamento del ponte sullo Stretto di Messina, la Società chiarisce che il pedaggio previsto per le autovetture sarà compreso tra circa 4 e 7 euro per tratta, con il valore più favorevole andata e ritorno in giornata. Si tratta di valori sensibilmente inferiori agli attuali costi di attraversamento dello Stretto di Messina, pur garantendo nel periodo di esercizio dell’Opera l’integrale copertura dei costi operativi e di quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre, una comparazione con una selezione di grandi infrastrutture estere a pedaggio – tra cui Øresund Bridge (Danimarca-Svezia), Monte Bianco (Italia-Francia), Storebælt Bridge (Danimarca) e Golden Gate Bridge (USA), Tunnel della Manica (Francia-Regno Unito) – evidenzia come il Ponte sullo Stretto di Messina, pur rappresentando un’opera di eccezionale complessità ingegneristica, presenti la tariffa di attraversamento più bassa.

Si rileva, infine, che il confronto diretto tra i costi/Km per autoveicoli non è metodologicamente corretto per opere puntuali come ponti e tunnel, i cui pedaggi riflettono non la distanza percorsa ma la complessità tecnica, i costi di costruzione ed esercizio e il contesto infrastrutturale nonchè i benefici per gli utenti.

