Il Circolo Velico Marsala trionfa ai Giovanili di Crotone

Trionfo del Circolo Velico Marsala ai Campionati Nazionali Giovanili, tenutisi a Crotone dal 26 al 30 luglio 2025. Matteo Curatolo è diventato campione italiano della classe Optimist, aggiudicandosi la prestigiosa Coppa del Presidente, coronando un percorso straordinario di crescita, sacrifici e determinazione. Una vittoria che conferma il talento di Matteo, in cui il Circolo ha sempre creduto, e che riempie d’orgoglio il Direttivo e gli allenatori che lo hanno seguito. Brillante anche il risultato di Virna Di Gerlando, che conquista il terzo posto assoluto e il titolo di 1ª femminile nella classe Open Skiff Under 13. Ottime le performance dell’intera squadra, con risultati di rilievo in tutte le categorie: Coppa del Presidente 6º posto per Carmelo Sugamele, 50ª posizione per Martina Gerardi; Coppa Cadetti 4º posto per Marco Scaturro, a un solo punto dal podio; Coppa Primavela 26º Edoardo Monti. I ragazzi sono stati seguiti dal tecnico Fabio Spanò, coadiuvato dall’istruttore Antonino Ciaramidaro.