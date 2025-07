Campagna Seus 112 e 118, in due anni 10 mila adesioni in scuole Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Grande partecipazione alla campagna di informazione nelle scuole siciliane promossa dalla Seus 118 in Sicilia, giunta ormai alla sua seconda edizione. L’obiettivo dell’iniziativa, come spiega il presidente Riccardo Castro in un’intervista all’Italpress, è duplice: educare i ragazzi all’uso corretto e responsabile del 118 e del numero unico di emergenza 112, e sensibilizzarli alla cultura del rispetto per gli operatori sanitari. “Siamo orgogliosi di avere avviato, già a partire dall’anno scorso, questo progetto in sinergia con l’assessorato regionale della Salute e le prefetture nell’Isola – spiega Castro -. L’anno scorso abbiamo raggiunto oltre 6 mila studenti, mentre quest’anno ne abbiamo coinvolto altri 4.500. Abbiamo portato nelle scuole l’importanza del 112, sottolineando quello che e il nostro motto: “chiunque può attivare un soccorso, chiunque può fare la differenza”, e poi abbiamo parlato del 118 sensibilizzando gli alunni all’importanza di quelli che sono i nostri operatori”.

La campagna informativa prevede sessioni con l’ausilio di video educativi, slides e cartoni animati, sulla simulazione di una chiamata di soccorso e sulla spiegazione del funzionamento dell’App del 112 “Where ARE U”. In alcuni casi “hanno partecipato anche rappresentanti delle forze dell’ordine – spiega Castro -. I ragazzi hanno ascoltato davvero con grande attenzione e partecipazione e siamo orgogliosi di questo”.

La finalità degli incontri, tuttavia, è duplice perchè si vuole trasmettere ai giovani il rispetto verso l’operatore sanitario per arginare i fenomeni di violenza che si verificano spesso contro gli operatori del 118 siciliano: “Mi è capitato di essere presente ad alcuni di questi incontri e spesso abbiamo rappresentato ai ragazzi il ruolo dei soccorritori, e di tutto il personale sanitario, come “angeli del soccorso”, e gli studenti hanno manifestato grande partecipazione e interesse”. Ma la Seus è impegnata in prima linea anche sul fronte della salute dei propri dipendenti con la campagna “Aiuta te stesso per aiutare gli altri” per promuovere stili di vita più sani ponendo l’accento su alcuni temi come l’obesità, l’alcol, il fumo, e le droghe.

“Abbiamo lanciato questa iniziativa lo scorso inverno – ricorda Castro – e abbiamo registrato fin da subito un grande interesse. Sono stati distribuiti oltre 3 mila opuscoli a tutti i nostri dipendenti, autisti soccorritori, e personale amministrativo”. Anche in questo caso, obiettivo era duplice: “Da un lato sensibilizzare il nostro personale su queste tematiche fornendo stili di vita più salutare e, allo stesso tempo, migliorare la performance aziendale attraverso un servizio più efficiente ed efficace, cercando di combattere alcune problematiche importanti come l’obesità per esempio”. E tra i progetti futuri, con la campagna di informazione nelle scuole che proseguirà anche il prossimo anno, c’è spazio per una maggiore attenzione al benessere del personale presente sulle ambulanze: “Il progetto nelle scuole è ormai un appuntamento fisso – assicura -. La terza edizione ripartirà a settembre e, per allora, stiamo cercando di realizzare dei video ancora più attrattivi. E poi, a breve, vogliamo attivare anche un supporto psicologico dedicato ai nostri autisti soccorritori, soprattutto alla luce del crescente fenomeno delle aggressioni”, conclude Castro.

-foto Italpress-

(ITALPRESS).