Marsala piange Caterina, figlia dell’ex sindaco Alberto Di Girolamo

E’ morta prematuramente Caterina Di Girolamo, professionista e figlia dell’ex sindaco Alberto. Combatteva da anni contro diversi problemi di salute ed era ricoverata a Palermo. Il mondo politico e la cittadinanza sta in queste ore esprimendo vicinanza al medico marsalese, alla moglie e all’altra figlia Paola, per la grave perdita. Tra i primi messaggi di cordoglio, quello dell’ex onorevole Eleonora Lo Curto: “Esprimo profondo e sincero cordoglio per la prematura scomparsa di Caterina Di Girolamo, figlia di Alberto già sindaco di Marsala e Giovanna Musillami a cui mi lega un rapporto di stima professionale avendone apprezzato la competenza e serietà nello svolgimento di funzioni di assistente amministrativo nella scuola di cui ero dirigente. Alla famiglia Di Girolamo le condoglianze anche del gruppo politico che rappresento e dell’assessore regionale Turano che con profonda e sentita commozione abbracciano Alberto, Giovanna e Paola”.