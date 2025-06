Caruso: “A Mazara sarà tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti”

Il decoro urbano sotto attacco, l’amministrazione al contrattacco. A Mazara, in via Potenza, l’ennesimo episodio di inciviltà ha riacceso i riflettori su un fenomeno vergognoso: micro discariche abusive create da cittadini che agiscono spesso nell’anonimato, ma che sempre più spesso vengono individuati grazie al sistema di videosorveglianza comunale. Le immagini riprese nei giorni scorsi hanno indignato l’assessore Giampaolo Caruso, che ha rilanciato un messaggio netto: “Non ci sarà tolleranza per chi riduce la città in una discarica a cielo aperto”. E proprio con lui abbiamo fatto il punto sugli strumenti di contrasto all’abbandono dei rifiuti, sul ruolo della Polizia Municipale e sulle prossime mosse dell’amministrazione per difendere l’ambiente, il decoro e il futuro di Mazara.

Episodi come via Potenza e Mazara 2 hanno suscitato grande indignazione…

“Questi sono i casi più noti, ma ce ne sono altri sparsi in città. Anche piccoli abbandoni fanno percepire una città sporca. Stiamo lavorando a una squadra più mobile e presente oltre alle telecamere, perché l’unico modo è coglierli sul fatto. È triste dover controllare ogni angolo della città per punire chi si comporta da incivile, ma è così. Amministrazione e cittadini hanno entrambi il dovere di mantenere la città pulita, senza eccezioni, dal centro alle spiagge”.

Eppure Mazara si è distinta nella raccolta rifiuti, tanto da essere premiata…

“La gestione dei rifiuti è una priorità per questa amministrazione, per i cittadini e per i turisti. Grazie al nostro sistema di raccolta differenziata, Mazara è oggi la prima città Rifiuti Free tra i comuni sopra i 15.000 abitanti e, per la prima volta nella nostra storia, siamo stati riconosciuti anche come Plastic Free. Negli ultimi dodici mesi abbiamo ampliato gli strumenti a disposizione dei cittadini. Abbiamo installato nuove isole ecologiche in diversi punti della città, aumentato le macchinette mangiaplastica – tutte videosorvegliate – e realizzato punti di conferimento strategici come quello in via Peppino Impastato, utile anche ai lidi balneari. Le nostre azioni parlano più delle parole. La vera sensibilizzazione si fa con l’esempio, dimostrando che è possibile tenere una città pulita con l’impegno quotidiano e strumenti concreti, non con slogan”.

Qual è la percezione dei turisti?

“La città è pulita, il servizio funziona e si lavora anche sulla discerbatura dei marciapiedi. Ma se qualcuno sporca in zone come Tonnarella, non è colpa dell’amministrazione, ma di chi non rispetta il lavoro fatto. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri sono al fianco dei cittadini per dare l’esempio e tenere la città pulita, ma serve collaborazione: fare la differenziata è semplice, basta volerlo”.

Torniamo all’inciviltà, quanto ancora c’è da fare?

“Sul fronte dell’inciviltà, la linea è chiara: tolleranza zero. Parliamo di un problema profondo, che colpisce anche Mazara. Ma non lo accetteremo più: chi sporca danneggia tutta la comunità e va sanzionato, senza giri di parole. Ci ho messo la faccia e continuerò a farlo. L’amministrazione può lavorare senza sosta per tenere pulita la città, ma non è più accettabile che ci sia una resistenza incivile che ignora ogni regola. Da una parte ci sono i cittadini che fanno la differenziata, anche pagando in difficoltà, dall’altra chi se ne infischia completamente. Abbiamo già messo telecamere che hanno permesso di beccare gli incivili in via Potenza e fatto bonifiche in zone come Mazara 2, dove voglio riportare la differenziata anche a forza, se serve consegnando personalmente i mastelli. Sto lavorando per evitare che l’inciviltà delle spiagge si ripeta quest’estate”.

Quindi è fondamentale sensibilizzare…

“Noi la città la puliamo, ma serve la collaborazione dei cittadini. Non esiste la libertà di sporcare e abbandonare i rifiuti pensando che qualcuno poi li tolga. I cittadini civili meritano rispetto, io ce l’ho con gli incivili e non farò passi indietro. Serve anche una sensibilizzazione nelle scuole, ma ora dobbiamo reprimere senza sconti”.

Pensa che l’opposizione stia strumentalizzando il tema rifiuti?

“Questa domanda va rivolta all’opposizione. Se vuole strumentalizzare, lo faccia pure, ma non aiuterà a risolvere il problema. Noi rappresentiamo la civiltà e il giusto vivere, chi sta dall’altra parte è parte del problema. Non credo si possa strumentalizzare una questione così, e spero che tutti vogliano collaborare per una città pulita e civile”.

Stagione estiva, quali misure si metteranno in campo?

“Ho già incontrato i gestori degli stabilimenti balneari per ascoltare le loro esigenze e avviare una collaborazione. Anche loro hanno responsabilità sulle aree intorno ai loro stabilimenti, comprese le spiagge limitrofe. Sono sicuro che collaboreranno sia per la differenziata sia per evitare che l’inciviltà danneggi il loro lavoro e quello della città”.