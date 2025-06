Mazara dice addio al giornalista e scrittore Gaetano Corleo

“Con Gaetano Corleo, da tutti conosciuto come Nino, scompare un pezzo di storia del giornalismo e del mondo intellettuale mazarese, apprezzato in ambito regionale, che fin dagli anni sessanta si è occupato di tante vicende di cultura, cronaca, sport e sociale. Una “penna raffinata” che si è fatta apprezzare anche per le sue doti umane ed in ruoli professionali delicati. A nome personale e dell’intera amministrazione comunale esprimiamo alla famiglia Corleo, alla vedova ed ai figli, il sentito cordoglio della Città”. Con queste parole il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ha espresso i sentimenti di vicinanza e cordoglio alla famiglia di Nino Corleo, apprezzato giornalista e scrittore mazarese, venuto a mancare ieri all’età di 88 anni.

Corrispondente per oltre un trentennio del Giornale di Sicilia, Nino Corleo è stao tra i fondatori della rivista culturale “L’Arco” ed autore di numerose inchieste. Tra le sue passioni anche il disegno che attuava quale vignettista. E’ stato inoltre direttore per anni dell’esattoria comunale tributi. I funerali di Nino Corleo si terranno domani, lunedì 23 giugno, alle ore 10.30 in Cattedrale.