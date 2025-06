Scritte errate in Piazza Mameli, il PD Marsala si dice “indignato”

Piazza Mameli, principale accesso al centro storico di Marsala, è ancora oggetto di polemiche. Le critiche riguardano ritardi nei lavori, sistemazioni provvisorie (come le piante rimosse) e la necessità di lucidare il manto stradale. Particolare scalpore ha suscitato una lettera dell’avvocato Ignazio Caruso, membro della Commissione toponomastica, che ha segnalato gravi errori nelle iscrizioni lapidee della piazza: citazioni storiche mal attribuite o trascritte in modo scorretto, come quelle erroneamente assegnate a Diodoro Siculo e Cluverio, e un passo delle “Metamorfosi” di Ovidio incompleto. Gli architetti responsabili, Antonio Bua e Maxime Angileri, hanno riconosciuto le criticità e promesso rettifiche dopo opportune verifiche.

Tra loro però, si ‘mette in mezzo’ il PD locale guidato dalla neo segretaria Linda Licari, che ha criticato duramente l’episodio: “Quanto accaduto in Piazza Mameli è un chiaro segnale di superficialità e scarsa professionalità. Ci indigna l’assenza di un pur minimo gesto di scuse da parte del sindaco. Ci saremmo aspettati una presa di posizione chiara, un riconoscimento della leggerezza dimostrata dai progettisti e dagli uffici preposti al controllo. Ancora più sconcertante è la reazione degli autori di questo incidente, che sembrano minimizzare la gravità degli errori”. Il PD denuncia inoltre la palese violazione dell’iter burocratico previsto per l’apposizione di toponimi e iscrizioni in luoghi pubblici.