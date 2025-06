Spiagge pulite a Petrosino, nuove passerelle negli accessi e nuovi cesti per i rifiuti

Spiagge pulite a Petrosino. L’Amministrazione comunale non si è fatta trovare impreparata e con l’arrivo anticipato dell’estate e l’aumento delle presenze sul litorale, sono già stati avviati i primi interventi per preparare al meglio le nostre spiagge e i nostri spazi pubblici. “Siamo già intervenuti con i primi lavori di pulizia delle spiagge, la disposizione dei cesti per i rifiuti su tutta la costa e con la collocazione delle passerelle per garantire l’accessibilità – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi –. Nelle prossime settimane proseguiremo con il completamento delle operazioni di pulizia e sarà avviata una bonifica straordinaria del litorale, che proseguirà per tutta la durata della stagione, con un monitoraggio costante per mantenere elevati standard di decoro e sicurezza”.

Non solo spiagge

l’Amministrazione inoltre, ha già affidato i lavori per la sostituzione di alcuni tratti del guard rail lungo il litorale, un intervento necessario per garantire la sicurezza e migliorare l’aspetto complessivo della nostra fascia costiera. Questi lavori prenderanno il via nelle prossime settimane. Da tempo infatti, abbiamo più volte segnalato che la posidonia ha invaso i guard rail del Biscione e che con il deterioramento, soprattutto essendo vicini al mare, le protezioni stradali andavano sostituite.