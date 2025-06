[ PUBBLIREDAZIONALE ] Due giorni dedicati al suro al Mangia’s Resort di Favignana. Il 23 e 24 giugno nell’isola più grande delle Egadi, si terranno il cooking show con lo chef una stella Michelin Nino Ferreri del Limu di Bagheria in provincia di Palermo e il convegno conclusivo del progetto biennale voluto dal Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana e dedicato alle specie di pesce dimenticate. Quest’anno l’iniziativa si è concentrata sul suro (conosciuto anche con il nome di sauro o sugarello). Lo chef Ferreri ha ideato due ricette inedite a base di suro che saranno realizzate in diretta nel corso di un cooking show, con ingresso gratuito ma su prenotazione, che si terrà il 23 giugno dalle ore 17,30 presso il Mangia’s Resort di Favignana in provincia di Trapani. Insieme a Ferreri, il resident chef della struttura Graziano Duca con la sua brigata del ristorante Perseo, guideranno il pubblico presente in un percorso (che prevede anche l’abbinamento di vini della cantina di Monreale Feudo Disisa) di tre diverse portate che avranno tutte come protagonista il suro. “Un pesce molto interessante dal punto di vista della cucina – sottolinea lo chef Ferreri – ma anche dal punto di vista nutrizionale. Il nostro ruolo è quello di valorizzare le nostre materie prime, spesso bistrattate. Il nostro mare è un tesoro da scoprire”. L’iniziativa ha il partneriato dell’accademia di belle arti e dell’ordine dei dietisti della Sicilia. Due studentesse dell’accademia, Veronica Genovese e Marianna Ledonne, hanno realizzato due fumetti dedicati proprio alla boga e al suro per comunicare il progetto in maniera diversa e adatta anche al linguaggio dei più piccoli. Mentre l’ordine dei dietisti ha sponsorizzato l’iniziativa per promuovere sempre di più il consumo di queste specie meno utilizzate, ma ricche di nutrimenti fondamentali per il nostro organismo.

Il convegno, due anni del progetto

Il 24 giugno, sempre al Mangia’s Resort di Favignana, si terrà il convegno conclusivo del progetto “Interventi nei mercati all’ingrosso ed al dettaglio e nel canale Horeca per migliorare la conoscenza ed il consumo delle specie dimenticate o neglette”, iniziato nel 2024. Si comincia alle 10,30 con l’assessore all’Agricoltura allo sviluppo rurale e alla Pesca Mediterranea, Salvatore Barbagallo. Previsti gli interventi di Leonardo Catagnano, dirigente servizio 4 del dipartimento pesca mediterranea della Regione siciliana; Michele Ferraro, Ceo dell’agenzia Migi Press, Franco Andaloro e Francesco Bertolino, biologi marini, Elena Gorgone e Monica Longo, Dietiste Nutrizioniste, Pietro Gianquinto del Csr Pesca,

Nino Accetta, Presidente Fedagripesca Confcooperative Sicilia, Nino Ferreri, chef e titolare ristorante Limu (1 stella Michelin), Vincenzo Russo, docente di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing della Iulm di Milano. Le conclusioni sono affidate a Giovanni Cucchiara, Dirigente Generale del Dipartimento Pesca Mediterranea della Regione Siciliana. Modera il giornalista Giorgio Vaiana. A seguire un light lunch con degustazioni a base di suro

Le caratteristiche del Suro

Il Suro, conosciuto anche con i nomi di Sauro o Sugarello, fa parte del genere Trachurus, della famiglia dei Carangidi. Di questa famiglia fa parte la più conosciuta ricciola. Queste tipologie di pesce si trovano, solitamente, tra i 10 e i 250 metri di profondità, ma gli adulti vivono anche al di sotto dei 400 metri. Ha il corpo allungato e a cilindro e una colorazione del dorso bluastra molto scura con una macchia nera opercolare non sempre molto marcata. Le pinne, soprattutto quella caudale, sono rossicce. I sauri si catturano principalmente ed in maggiori quantità con reti a strascico o a circuizione, ma anche con reti da posta, sia imbrocco che tremaglio. Si tratta di un pesce molto ricco di proteine (oltre 18 grammi per cento grammi di prodotto) e di lipidi.

Sul progetto del Dipartimento Pesca

Il settore della pesca nel Mediterraneo ha visto un cambiamento nel paradigma di mercato rispetto al passato. Prima i consumatori adattavano le loro scelte a ciò che la pesca metteva a disposizione. Oggi, invece, è l’offerta a doversi adeguare alla domanda, spingendo i pescatori a concentrarsi sulle specie più richieste. Di conseguenza, il numero di specie ittiche consumate è drasticamente diminuito: dalle circa 150 degli anni ’50, siamo passati a sole 40 specie, con il 90% del consumo che si concentra su appena 10 specie. Questo tipo di pesca ha portato a uno sfruttamento insostenibile delle risorse marine. Ciò ha avuto gravi ripercussioni sull’ambiente e ha influenzato negativamente sia i bilanci delle imprese del settore sia l’intero contesto socioeconomico. L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare le risorse ittiche meno conosciute. Due specie sono risultate promettenti per le loro caratteristiche nutrizionali, organolettiche e merceologiche: la boga (Boops boops) e il suro o sugarello (Trachurus trachurus). Il progetto è finanziato nell’ambito del Programma Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, Pesca e Acquacoltura (PN FEAMPA) 2021-2027, attraverso l’attivazione dell’Operazione 15 (Eventi), Azione 4, Obiettivo Specifico (OS) 2.2.

Nino Ferreri, una stella dal 2022

Classe 1989, lo chef Antonino Ferreri, Nino per gli amici, è nato a Trabia, in provincia di Palermo. Matura la sua passione per la cucina in adolescenza grazie anche a una famiglia attenta alla grande tradizione siciliana, un luogo dove si riscopre ogni giorno il gusto di vivere il cibo come esperienza condivisa. Se l’amore per la buona tavola è un valore familiare a casa Ferreri, il giovane Nino prende subito consapevolezza della sua passione per la cucina, fino a farla divenire una professione. Da qui inizia un percorso professionale in importanti ristoranti italiani ed esteri dove, oltre a imparare la tecnica, accresce la propria anima gourmet, toccando con mano la straordinaria varietà delle materie prime, la biodiversità oltre che la grande tradizione regionale italiana e d’oltralpe. Il suo ristorante, Limu a Bagheria, è stato progettato e realizzato in uno dei luoghi storici più affascinanti della cittadina, a pochi metri dall’Arco della Santissima Trinità o Arco del Padre Eterno, recuperando il fascino della Torre Ferrante, costruzione risalente al 1565 e una delle sette che nel ‘500 servivano a difendere il territorio cittadino. Si afferma subito come destinazione gourmet, tanto da conquistare la stella Michelin nel 2022, a meno di un anno dalla sua apertura.